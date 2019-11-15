Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год

«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год

 После стрельбы в Благовещенске создадут службу по конфликтам в детских коллективах

После стрельбы в Благовещенске создадут службу по конфликтам в детских коллективах
Пугачева на юбилейном концерте заработала около 18 миллионов рублей

Пугачева на юбилейном концерте заработала около 18 миллионов рублей

 Житель ДНР за шпионаж в пользу Украины отправится в колонию на 11 лет

Житель ДНР за шпионаж в пользу Украины отправится в колонию на 11 лет
Самый долгий в мире беспосадочный перелет совершил лайнер авиакомпании Qantas

Самый долгий в мире беспосадочный перелет совершил лайнер авиакомпании Qantas

 Асад заявил, что Сирия потребует у США компенсацию за украденную нефть

Асад заявил, что Сирия потребует у США компенсацию за украденную нефть
«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год

«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год

 После стрельбы в Благовещенске создадут службу по конфликтам в детских коллективах

После стрельбы в Благовещенске создадут службу по конфликтам в детских коллективах
Пугачева на юбилейном концерте заработала около 18 миллионов рублей

Пугачева на юбилейном концерте заработала около 18 миллионов рублей

 Житель ДНР за шпионаж в пользу Украины отправится в колонию на 11 лет

Житель ДНР за шпионаж в пользу Украины отправится в колонию на 11 лет
Самый долгий в мире беспосадочный перелет совершил лайнер авиакомпании Qantas

Самый долгий в мире беспосадочный перелет совершил лайнер авиакомпании Qantas

 Асад заявил, что Сирия потребует у США компенсацию за украденную нефть

Асад заявил, что Сирия потребует у США компенсацию за украденную нефть
13:01   15 Ноября 2019
Россия

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года

Польская нефтегазовая компания PGNiG отказалась продлевать контракт на закупку газа с «Газпромом», который истекает в конце 2022 года. Об этом зарубежная компания сообщила на своем сайте в пятницу, 15 ноября. 

«PGNiG передала «Газпрому» заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого «ямальского контракта», 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

PGNiG и «Газпромом» подписали договор о поставке газа в Польшу в 1996 году. Срок соглашения истекает в 2022 году. В 2018 году импорт из РФ сократился на 6,4%, составив около 9,04 миллиарда кубометров газа. 

Ранее сообщалось, что польская компания заключила несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Так, договор с Cheniere Marketing предусматривает, что в период с 2019 по 2022 год Польша ежегодно будет получать около 0,52 миллиона тонн СПГ, а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн. Также Варшава заключила контракт с Venture Global LNG, предусматривающий поставку в Польшу два миллиона сжиженного газа в год в течение 20 лет. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #польша #политика #газпром #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...