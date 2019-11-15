Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года

Польская нефтегазовая компания PGNiG отказалась продлевать контракт на закупку газа с «Газпромом», который истекает в конце 2022 года. Об этом зарубежная компания сообщила на своем сайте в пятницу, 15 ноября.

«PGNiG передала «Газпрому» заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого «ямальского контракта», 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

PGNiG и «Газпромом» подписали договор о поставке газа в Польшу в 1996 году. Срок соглашения истекает в 2022 году. В 2018 году импорт из РФ сократился на 6,4%, составив около 9,04 миллиарда кубометров газа.

Ранее сообщалось, что польская компания заключила несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Так, договор с Cheniere Marketing предусматривает, что в период с 2019 по 2022 год Польша ежегодно будет получать около 0,52 миллиона тонн СПГ, а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн. Также Варшава заключила контракт с Venture Global LNG, предусматривающий поставку в Польшу два миллиона сжиженного газа в год в течение 20 лет.