Асад заявил, что Сирия потребует у США компенсацию за украденную нефть

Сирийский президент Башар Асад заявил, что Дамаск собирается поднять в ООН вопрос о воровстве нефти в САР и потребовать с Соединенных Штатов Америки компенсации.

Об этом Асад заявил в пятницу в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

При этом сирийский лидер отметил, что Организация Объединенных Наций стала неэффективной и при ее попустительстве в мире постоянно нарушается международное право.

«Все поданные в ООН жалобы лежат на полках, так как это полугосударство, которым управляют бандитские группировки, исходящие из принципа силы», - подчеркнул Асад.

По его словам, сейчас люди живут в мире, который похож на лес.

«Он сейчас ближе к миру до Второй мировой войны, а не после нее», - пояснил сирийский лидер.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что американские военнослужащие остаются в Сирии для «охраны» нефтяных месторождений на восточном берегу Евфрата, которые ранее были захвачены курдскими незаконными бандформированиями. На этой неделе СМИ сообщили, что Вашингтон направил в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор, где расположено большинство нефтяных полей, несколько тысяч бойцов частных военных компаний, в том числе наемников, связанных с ЧВК Blackwater, имеющей отношения к военным преступлениям США в Ираке. Эти люди, как отмечается, должны обеспечить безопасность автоколонн, которыми за пределы Сирии для продажи вывозится нефть, добытая на сирийских месторождениях варварскими способами.