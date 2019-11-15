Пострадавшие от паводка жители Якутии получат выплаты до конца 2019 года

Люди пострадали от паводка еще в мае 2018 года​​​, но выплаты так и не получили. Представитель пресс-службы министерства охраны природы Якутии сообщил, что пострадавшие от паводка получат выплаты до конца 2019 года.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила министра финансов Антона Силуанова помочь с компенсациями жителям Якутии. Весенний и летний паводки 2018 года затронули Якутск и 15 районов. Затопило 63 населенных пункта и 1,4 тысячи домов. Пострадали более пяти тысяч человек. В регионе действовал режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

В конце ноября 2019 года ожидается, что выйдет распоряжение правительства, поэтому до конца 2019 года перечислят выплаты 623 гражданам, проживающим в девяти муниципальных районах, согласно принятым судебным решениям.

Всего из резервного фонда в 2018 году направили 247, 64 миллиона рублей 4214 гражданам, а из средств государственного бюджета Якутии выделили 78, 24 миллиона рублей, в том числе и по решениям суда.