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12:54   15 Ноября 2019
Россия

Персональным данным граждан РФ не угрожают планшеты, используемые при переписи населения

Персональным данным граждан РФ не угрожают планшеты, используемые при переписи населения

Персональным данным граждан РФ не угрожают планшеты, используемые при переписи населения, которое будет проводиться по всей стране в 2020 году. По словам главы Росстата Павла Малкова, в планшетах не будет храниться персональная информация.

Как подчеркнул Малков, персональных данных нет уже на том этапе, когда данные собираются и поступают в общую информационную систему. Глава ведомства заявил, что специалисты после переписи будут работать с обезличенными данными, поэтому рисков утечки быть не может. Малков также рассказал, что всю полученную Росстатом информацию после переписи и обработки опубликуют и сделают доступной для работы экспертов и для ознакомления россиян.

При проведении переписи населения в 2020 году специалисты будут использовать планшеты на операционной системе «Аврора». Всего закупят более 360 тысяч планшетов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #перепись населения

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