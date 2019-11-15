Персональным данным граждан РФ не угрожают планшеты, используемые при переписи населения, которое будет проводиться по всей стране в 2020 году. По словам главы Росстата Павла Малкова, в планшетах не будет храниться персональная информация.

Как подчеркнул Малков, персональных данных нет уже на том этапе, когда данные собираются и поступают в общую информационную систему. Глава ведомства заявил, что специалисты после переписи будут работать с обезличенными данными, поэтому рисков утечки быть не может. Малков также рассказал, что всю полученную Росстатом информацию после переписи и обработки опубликуют и сделают доступной для работы экспертов и для ознакомления россиян.

При проведении переписи населения в 2020 году специалисты будут использовать планшеты на операционной системе «Аврора». Всего закупят более 360 тысяч планшетов.