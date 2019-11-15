Власти РФ запретили посуточную аренду квартир

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которые корректирует правила пользования жилыми помещениями. Документ появился на сайте правовой информации.

Теперь квартиру запрещено сдавать на короткий срок, то есть посуточно. Поправки не относятся к заключению договоров аренды жилого помещения на длительный срок. Но в таком случае съемщик должен зарегистрироваться по месту пребывания.

Запрещается использовать квартиры для промышленного производства и миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом о религиозных объединениях. При этом вести в квартирах индивидуальную предпринимательскую деятельность разрешено, если это не нарушает права и интересы других людей.