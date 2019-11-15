Как Франция может развалить Евросоюз в 2022 году

В 2002 году во втором туре президентских выборов во Франции Жак Ширак выиграл кампанию у отца нынешнего лидера правых Марин Ле Пен с разгромным для того результатом - 82.21 % против 17,79 %. В 2017-ом дочь Жана-Мари Ле Пена, следуя семейной традиции, проиграла нынешнему президенту Эммануэлю Макрону с результатом 66,1 % против 33,9 %.

С тех пор прошло всего два с половиной года, но ситуация во Франции сильно изменилась в пользу правых.

«Экватор» президента Макрона

Президентство Эммануэля Макрона легким не назовешь. Он пришел к власти на волне протестов французов против политики предшественников-социалистов, которые вопреки своему названию совсем позабыли о народе и больше всего «переживали» об интересах бизнеса.

Разгром социалистов в 2017 году был очевиден, а потому, чтобы сохранить за собой лидерство в политике и не даль умеренным правым «республиканцам» отобрать власть из их среды, был заранее выделен Макрон, который в лучших традициях популизма блистательно выиграл президентский забег.

А потом все пошло не так. Причем «не так» для всех. И для избирателей, которые быстро поняли, что их в очередной раз надули, и для Макрона, которому избиратели, надев желтые жилеты быстро пояснили, что они «не быдло» и так дело не пойдет.

Протесты «желтых жилетов», кто бы их не инициировал, опираются на серьезное недовольство внутри французского общества. Население страны в последние годы медленно, но уверенно беднеет. Доходы французов уже не первый год растут медленнее цен. Это постепенно переводит средний класс в малоимущий, а малоимущих — в нищих.

А на все эти проблемы накладывается проблематика мигрантов, которые буквально за несколько лет превратили ранее цветущие города Франции в настоящие притоны и помойки. На этом фоне стремительно крепнет народная поддержка националистов.

Шанс Марин Ле Пен

В 2017-ом Марин Ле Пен проиграла с результатом 66 на 34%. А что у нас сегодня? Результаты опросов показывают, что если бы президентские выборы состоялись сегодня, то во второй тур уверенно вышли бы действующий президент Эммануэль Макрон и лидер правых Марин Ле Пен, которая бы и проиграла ему с результатом всего 55% на 45%.

Таким образом, за 2,5 года Ле Пен отыграла у Макрона 11%, и ей за оставшиеся 2,5 года осталось отыграть всего 5%.

Что интересно, крайне левый электорат, который во Франции стабильно имеет свои 10-13%, на следующих выборах готов голосовать за правых. То есть за кого угодно, лишь бы против Макрона. И не за тех, кто уже в который раз всех обманывает.

Традиционные спаринг-партнеры социалистов (из среды которых и вышел Макрон) — умеренно правые «республиканцы» сегодня находятся в прострации. Они не способны выдвинуть из своей среды настоящего лидера, способного бросить вызов действующему президенту. Во многом их электорат сегодня уходит к Ле Пен. Тем самым народ льет воду на мельницу традиционных противников республиканцев и делает схватку Макрона с Ле Пен практически неизбежной (если не появится еще один такой же Макрон).

А значит, уже через 2,5 года во Франции может случиться конституционный «правый переворот».

Что будет во Франции с Марин Ле Пен

А будет Фрексит. Французские правые всегда были против членства в ЕС, и они однозначно будут делать все от них возможное, чтобы их страна покинула Союз. И в помощь им будут нынешние проблемы самого ЕС, а также мировая нестабильность.

Проблемы с африканскими и азиатскими «беженцами» за 2,5 года не только не уйдут, но и усугубятся. А еще не стоит забывать о скором мировом экономическом кризисе, который первыми уже почувствовали европейские строители и металлурги (падение потребления стали во втором полугодии составило более 7%).

А значит проблемы в стране будут только нарастать, что в конечном итоге будет работать на Марин Ле Пен и ее партию. Тем более, что и в остальных ведущих странах Европы ситуация для еврооптимистов будет не менее безрадостной.

А что в Европе?

К 2022 году вероятнее всего из состава ЕС выйдет Великобритания, которая 12 декабря на очередных досрочных выборах попытается сформировать парламент, способный сделать решительный шаг в этом направлении.

И консерваторам в этом вновь активно помогает «отец» Брексита Найджел Фараж, чья партия накануне объявила, что она не будет мешать консерваторам побеждать в их округах, а все свои усилия сосредоточит на округах, где традиционно побеждают лейбористы. Тем самым Фараж хочет склонить чашу весов в пользу сторонников выхода Великобритании из ЕС, чтобы 31 января 2020 года поставить точку в этом вопросе.

Да и в другом оплоте ЕС не все так хорошо, как кажется. Немецкое правительство, понимая вызовы, которые грозят стране, вольно или невольно становится в своих действиях все более правым и все более националистическим.

Последнее голосование в Бундестаге по вопросам «Северного потока-2» показало, что как только интересы Германии сталкиваются с интересами остальных стран ЕС, немецкий «национализм» берет верх, что не может нравиться остальным участникам Союза. А значит и они в будущем будут придерживаться этой логики. Что еще более ослабит и так непрочные общеевропейские связи.

И если на этом фоне в 2022 году новым президентом Франции станет Марин Ле Пен, трудно себе представить, что будет далее. Ясно, что для нынешнего Европейского Союза это будет конец.

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