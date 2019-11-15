Посол ЕС в Грузии Карл Харцель назвал печальным провал конституционных поправок о переходе на пропорциональную систему выборов.

Парламент Грузии не смог внести поправки в систему выборов Грузии. Планировалось перейти от смешанной системы выборов членов парламента к пропорциональной, однако многие депутаты не поддержали изменения и выступили за перенос голосования, об этом сообщил ранее спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры и обычные граждане Грузии устроили акции протеста в центре Тбилиси.

«То, что произошло вчера, вредит доверию между политическими партнерами и доверию со стороны широкой части общественности, что в свою очередь, повышает риски поляризации. очень жаль, что видны признаки этого. Мы проведем консультации с несколькими сторонами, чтобы найти выход», – заявил Харцель журналистам.

Поясним, что смешанная система подразумевает, что часть парламентариев выбирают по партийным спискам, а другую часть — в одномандатных кругах. Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, соответствующее набранным голосам.