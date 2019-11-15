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12:45   15 Ноября 2019
Политика

ЦБ не исключил возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

ЦБ не исключил возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Монеты номиналом в 50 рублей могут начать выпускать в России. Об этом заявил замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко в интервью «Газете.Ru» в пятницу, 15 ноября. 

«В случае если вдруг окажется, что да, есть объективная необходимость в выпуске 50 рублевой монеты и это будет выгодно, то, конечно, такое решение будет принято», — сказал он.

По словам Демиденко, в этом вопросе есть как аргументы в пользу выпуска монеты, так и против. Он подчеркнул, что идею поддержали представители вендинговой индустрии. Им такая монета помогла бы со сдачей. 

При этом представитель ЦБ сообщил, что новую монету можно выпускать только при условии, что ей можно будет пользоваться хотя бы 20-30 лет. Пока по поводу введения монеты много споров, потому что в стране развиваются безналичные платежи. 

Ранее сообщалось, что ЦБ выпустил памятные монеты в честь мультфильма "Дед Мороз и лето", а также Ростехнадзора. Общий тираж составил более 500 тысяч экземпляров. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #центробанк #общество

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