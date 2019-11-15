Власти Венеции ждут в пятницу нового наводнения

Очередное наводнение ожидается в Венеции в пятницу, 15 ноября. Как сообщают власти города, при критической отметке 130 сантиметров, вода может подняться до уровня 160 сантиметров

Соответствующее сообщение размещено на сайте города. Там же отмечается, что критический подъем воды будет продолжаться в Венеции не только 15 ноября, но и несколько последующих дней.

Напомним, ранее губернатор области Венето Лука Дзайа назвал наводнение, обрушившееся на Венецию «тотальным и апокалиптическим». Накануне 14 ноября уровень воды в городе в результате затяжных проливных дождей поднялся до 183 сантиметров.