Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год

«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год

 После стрельбы в Благовещенске создадут службу по конфликтам в детских коллективах

После стрельбы в Благовещенске создадут службу по конфликтам в детских коллективах
Пугачева на юбилейном концерте заработала около 18 миллионов рублей

Пугачева на юбилейном концерте заработала около 18 миллионов рублей

 Житель ДНР за шпионаж в пользу Украины отправится в колонию на 11 лет

Житель ДНР за шпионаж в пользу Украины отправится в колонию на 11 лет
Самый долгий в мире беспосадочный перелет совершил лайнер авиакомпании Qantas

Самый долгий в мире беспосадочный перелет совершил лайнер авиакомпании Qantas

 Асад заявил, что Сирия потребует у США компенсацию за украденную нефть

Асад заявил, что Сирия потребует у США компенсацию за украденную нефть
«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год

«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год

 После стрельбы в Благовещенске создадут службу по конфликтам в детских коллективах

После стрельбы в Благовещенске создадут службу по конфликтам в детских коллективах
Пугачева на юбилейном концерте заработала около 18 миллионов рублей

Пугачева на юбилейном концерте заработала около 18 миллионов рублей

 Житель ДНР за шпионаж в пользу Украины отправится в колонию на 11 лет

Житель ДНР за шпионаж в пользу Украины отправится в колонию на 11 лет
Самый долгий в мире беспосадочный перелет совершил лайнер авиакомпании Qantas

Самый долгий в мире беспосадочный перелет совершил лайнер авиакомпании Qantas

 Асад заявил, что Сирия потребует у США компенсацию за украденную нефть

Асад заявил, что Сирия потребует у США компенсацию за украденную нефть
12:45   15 Ноября 2019
Весь мир

Власти Венеции ждут в пятницу нового наводнения

Власти Венеции ждут в пятницу нового наводнения

Очередное наводнение ожидается в Венеции в пятницу, 15 ноября. Как сообщают власти города, при критической отметке 130 сантиметров, вода может подняться до уровня 160 сантиметров

Соответствующее сообщение размещено на сайте города. Там же отмечается, что критический подъем воды будет продолжаться в Венеции не только 15 ноября, но и несколько последующих дней.

Напомним, ранее губернатор области Венето Лука Дзайа назвал наводнение, обрушившееся на Венецию «тотальным и апокалиптическим». Накануне 14 ноября уровень воды в городе в результате затяжных проливных дождей поднялся до 183 сантиметров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#италия #происшествия #чп #весь мир #наводнение #непогода #стихийное бедствие #венеция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...