Житель ДНР за шпионаж в пользу Украины отправится в колонию на 11 лет

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) за шпионаж в пользу разведки Украины отправится в колонию на 11 лет. об этом сообщает генпрокуратура ДНР.

Суд постановил, что гражданин ДНР И.Ф. Назаренко в 2017 году был завербован украинской разведкой. Это произошло в момент, когда у него проверяли документы на контрольно-пропускном пункте. Назаренко согласился передавать украинской стороне сведения о сотрудниках народной милиции ДНР. После этого мужчина в течение двух месяцев делал фотографии документов сотрудников милиции республики и передавал их Украине. Сам он также трудился в этом ведомстве.

МИД Украины считает подобные приговоры «необходимой частью процесса» готовящегося обмена арестованными между Украиной, ДНР, ЛНР и Россией. Глава ведомства Вадим Пристайко отметил в октябре, что предстоящий обмен будет сложным, он будет состоять из трех групп людей, но сроки пока не называются.