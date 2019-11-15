«Госуслугам» добавили функцию платежей Google Pay

Мобильное приложение «Госуслуги» обзавелось новой функцией, теперь оплатить счета в нем можно при помощи Google Pay. В Минкомсвязи рассказали, что в 2020 году оно и вовсе выйдет в новом формате.

Оплатить нужные начисления на портале раньше можно было при помощи банковской карты, электронных денег, Apple Pay или же средствами со счета мобильного телефона, теперь это возможно и с Google Pay. Также любой пользователь сможет совершить «Мультиоплату» — погасить сразу несколько начислений одной операцией. В 2020 году планируется подключить и Samsung Pay.

«Штраф, счет или задолженность можно оплатить по отдельности или собрать их вместе. В этом поможет мультиоплата: отметьте галочками нужные начисления и оплатите одним кликом», — объяснили на сайте портала, как пользоваться новыми возможностями.

Скачать «Госуслуги» теперь можно еще в одном магазине мобильных приложений — в App Gallery Huawei.Теперь приложение доступно сразу в трех магазинах, в том числе App Store и Google Play.

Большие изменения портала грядут в следующем году. Так, в 2020 году планируется изменить архитектуру приложения, построить его из независимых модулей, а разные ведомства смогут подключить к нему свои сервисы.

Появится голосовой помощник, гид по порталу, а также возможность сканировать документы, считывать QR-коды и данные банковских карт. Будут детально доработаны популярные услуги.