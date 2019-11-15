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12:31   15 Ноября 2019
Россия

Минобороны РФ получит 168 боевых машин пехоты БМП-3 до конца 2021 года

Минобороны РФ получит 168 боевых машин пехоты БМП-3 до конца 2021 года

Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова, которое входит в «Высокоточные комплексы» Ростеха, поставит министерству обороны до конца 2021 года 168 боевых машин пехоты БМП-3. Соответствующая информация обнародовали на портале государственных закупок​​​.

Согласно документу, заключили договор на поставку боевой машины пехоты БМП3–3 с единственным поставщиком. Цена договора превысила 14 миллиардов рулей, включая НДС. Объем поставляемой продукции —168 штук. Срок исполнения договора — по декабрь 2021 года.

В 2020 году Минобороны получит 53 боевых машин пехоты, а в 2021-м — 115. В РФ БМП-3 производит только «Курганский машиностроительный завод», который входит в «Высокоточные комплексы».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минобороны #общество #бмп-3

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