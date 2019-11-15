МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах с транспортом во Франции из-за снегопада

Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ предупредил россиян, находящихся на территории Франции, о сбоях в работе общественного транспорта из-за сильного снегопада в нескольких регионах страны.

Власти объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в департаментах Луара, Сона и Луара, Эн, Рона, Ардеш, Дром и Изер.

Ранее французские СМИ сообщили, что 300 тысяч домов остались без электричества на юго-востоке Франции из-за снегопада. Под тяжестью снега провода обрываются. Деревья также не выдерживают и падают: в департаменте Изер упавшее дерево убило автомобилиста.