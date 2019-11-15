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 После стрельбы в Благовещенске создадут службу по конфликтам в детских коллективах

После стрельбы в Благовещенске создадут службу по конфликтам в детских коллективах
Пугачева на юбилейном концерте заработала около 18 миллионов рублей

Пугачева на юбилейном концерте заработала около 18 миллионов рублей

 Житель ДНР за шпионаж в пользу Украины отправится в колонию на 11 лет

Житель ДНР за шпионаж в пользу Украины отправится в колонию на 11 лет
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12:41   15 Ноября 2019
Весь мир

МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах с транспортом во Франции из-за снегопада

МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах с транспортом во Франции из-за снегопада

Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ предупредил россиян, находящихся на территории Франции, о сбоях в работе общественного транспорта из-за сильного снегопада в нескольких регионах страны.

Власти объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в департаментах Луара, Сона и Луара, Эн, Рона, Ардеш, Дром и Изер.

Ранее французские СМИ сообщили, что 300 тысяч домов остались без электричества на юго-востоке Франции из-за снегопада. Под тяжестью снега провода обрываются. Деревья также не выдерживают и падают: в департаменте Изер упавшее дерево убило автомобилиста.

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Автор: Виктория Разумовская
#франция #мид рф #снегопад

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