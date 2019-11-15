МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах с транспортом во Франции из-за снегопада
Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ предупредил россиян, находящихся на территории Франции, о сбоях в работе общественного транспорта из-за сильного снегопада в нескольких регионах страны.
Власти объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в департаментах Луара, Сона и Луара, Эн, Рона, Ардеш, Дром и Изер.
Ранее французские СМИ сообщили, что 300 тысяч домов остались без электричества на юго-востоке Франции из-за снегопада. Под тяжестью снега провода обрываются. Деревья также не выдерживают и падают: в департаменте Изер упавшее дерево убило автомобилиста.
#Франция – в департаментах #Луара, #Сона_и_Луара, #Эн, #Рона, #Ардеш, #Дром и #Изер объявлен «оранжевый» уровень метеоопасности в связи с прогнозируемыми снегопадами; сбои в работе общественного транспорта pic.twitter.com/zjTaPXrn1l— МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) November 15, 2019