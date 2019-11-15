Жертвами нападения боевиков в Афганистане стали четверо полицейских

Вооруженное нападение боевиков запрещенного в РФ движения Талибан произошло в пятницу в афганской провинции Баглан.

О нападении, в результате которого были убиты как минимум четыре сотрудника местной полиции, со ссылкой на местную администрацию сообщает агентство «Синьхуа».

Как отмечается, боевики атаковали сотрудников правоохранительных органов из засады. Одной из жертв нападения радикалов стал глава районного отделения полиции.