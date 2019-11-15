Избиение беременной женщины пьяным жителем Москвы попало на видео. Инцидент произошел в трамвае на северо-востоке столицы.

Как сообщает полиция, пьяный мужчина без каких-либо причин стал избивать беременную женщину, которая упала и потеряла сознание. На кадрах видно, как мужчина подсел к женщине в полупустом трамвае и стал приставать. Пострадавшая стала от него отбиваться, выбежав в проход, а затем упала. В результате женщину госпитализировали в больницу, подробностей о ее состоянии не сообщается.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 41-летний житель Подмосковья. Полиция завела дело по статье «побои», но дело могут передать в СК РФ, отметили в ведомстве. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.