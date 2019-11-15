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12:04   15 Ноября 2019
Россия

Избиение беременной женщины пьяным жителем Москвы попало на видео

Избиение беременной женщины пьяным жителем Москвы попало на видео

Избиение беременной женщины пьяным жителем Москвы попало на видео. Инцидент произошел в трамвае на северо-востоке столицы.

Как сообщает полиция, пьяный мужчина без каких-либо причин стал избивать беременную женщину, которая упала и потеряла сознание. На кадрах видно, как мужчина подсел к женщине в полупустом трамвае и стал приставать. Пострадавшая стала от него отбиваться, выбежав в проход, а затем упала. В результате женщину госпитализировали в больницу, подробностей о ее состоянии не сообщается. 

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 41-летний житель Подмосковья. Полиция завела дело по статье «побои», но дело могут передать в СК РФ, отметили в ведомстве. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #избиение

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