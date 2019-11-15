После стрельбы в Благовещенске создадут службу по конфликтам в детских коллективах

После стрельбы в колледже Благовещенска Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева заявила, что в регионе создадут специальную службу для решения конфликтов в детских коллективах.

Такое заявление Яковлева сделала на совещании с губернатором области Василием Орловым и замминистра просвещения России Виктором Басюком.

Также министр подчеркнула, что работа Амурской области должна быть направлена на предотвращение подобных ЧП.

«Должна быть создана специальная служба, которая независимо от учреждения образования сможет предоставлять информацию о процессах, которые требуют вмешательства с целью недопущения трагедии», – заявила министр.

Более того, губернатор Орлов сообщил, что в одной из школ Благовещенска из-за конфликтного одноклассника многие родители перестали пускать детей в школу. Прокуратура уже ведет проверку по данному делу, в классе дежурит инспектор по делам несовершеннолетних, а с родителями и учениками работает психолог.

«Ситуация в школе №26 и колледже строительства — это звенья одной цепи. Нужно развивать систему дополнительного образования, организовать систему получения обратной связи», – добавил губернатор.

Орлов обратил внимание, что проблемы нужно обнаруживать и замечать своевременно, а не замалчивать их.

Ранее, 14 ноября, в колледже Благовещенска учащийся устроил стрельбу из охотничьего ружья. В результате инцидента погиб сам стрелок Даниил Засорин, он свел счеты с жизнью. Еще трое студентов ранены и госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Инцидент мог произойти вследствие конфликта между учащимися.