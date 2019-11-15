МИД Китая призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай связал нападение на министра юстиции Гонконга в Лондоне с поведением ряда британских чиновников, пытающихся в вмешиваться в дела Гонконга. Об этом стало известно в пятницу, 15 ноября.

По его словам, поражает то, что нападение случилось в Великобритании и связано с поведением некоторых британских политиков, искажающих факты, а также тайно и открыто поощряющих жестокое криминальное поведение и нарушителей порядка в Гонконге. Он подчеркнул, что если Лондон не изменит "свое ошибочное поведение", в конечном счете ущерб будет нанесен его интересам.

«Мы требуем, чтобы британская сторона незамедлительно провела тщательное расследование этого дела, задержала и наказала преступников, обеспечила личную безопасность китайских граждан, находящихся в Великобритании», — указал Гэн Шуан.

Ранее сообщалось, что министра юстиции Гонконга Терезу Чэн в ходе визита в Великобританию окружила толпа из нескольких десятков антикитайских активистов, которые недовольны тем, что власти специального административного района реагируют на протесты и принимают против них меры. Женщину толкнули на землю, она получила травму руки. Позже подвергшаяся нападению министр обратилась в полицию Лондона, попросив правоохранителей Великобритании отнестись к делу серьезно, а также привлечь виновных к ответственности.