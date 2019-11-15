Токио намерен продолжать переговоры с Москвой по мирному договору

Власти Японии планируют продолжить переговоры с Россией по мирному договору, а также для решения территориального вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь японского МИД Масато Отака, пишет РИА Новости.

Токио рассматривает возможность провести двусторонние переговоры министров иностранных дел в рамках встречи глав МИД стран «большой двадцатки» в Нагое, которая запланирована на 22–23 ноября.

Отака отметил, что политика Японии в отношении России нацелена на серьезное развитие отношений двух стран по многим сферам, включая политику, культуру и экономику.

Дипломат добавил, что глава МИД Японии Мотеги хочет приехать Москву до конца текущего года, если позволят обстоятельства.