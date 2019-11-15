Образовательный проект «Культурный марафон» продлили до 1 декабря

Всероссийский образовательный проект «Культурный марафон», который хотели провести по всей РФ с 1 по 14 ноября, продлили до 1 декабря. Об этом сообщил представитель министерства просвещения. По его словам, несколько регионов попросили организаторов проекта продлить марафон, чтобы как можно больше школьников не только поучаствовали, но и получили полезный образовательный и культурный опыт.

«К организаторам обратились несколько регионов — республики Кабардино-Балкария, Башкирия, Тыва, Тюменская область», — добавили в Минпросвещения. Одно из ключевых мероприятий марафона – Образовательный тест – прошли более 400 тысяч школьников. В проекте поучаствовали около 80 тысяч взрослых — учителя, библиотекари и родители. Присоединиться к акции может каждый. Для этого необходимо зарегистрировать себя и ребенка на сайте проекта. Шура Би-2 спел с дочерью в московской школе в рамках проекта «Культурный марафон». Артист провёл урок музыки в классе дочери вместе с гитаристом группы «Би-2» @b2band Андреем Звонковым. #культурныймарафон pic.twitter.com/g3kTl2JgWA — Яндекс.Музыка (@yandexmusic) 13 ноября 2019 г.