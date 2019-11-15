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11:47   15 Ноября 2019
Россия

Полиция Петербурга задержала курьеров, развозивших наркотики на брендированном такси

Полиция Петербурга задержала курьеров, развозивших наркотики на брендированном такси

Полиция Санкт-Петербурга задержала курьеров, развозивших наркотики на брендированном такси. Как сообщает региональный главк МВД, инцидент произошел в пятницу, 15 ноября. 

Трое задержанных производили амфетамин и продавали его через интернет. Когда покупатели находились, они передавали наркотики через тайники-закладки. Предполагаемый 37-летний курьер использовал брендированную машину такси для того, чтобы развозить наркотики по тайникам. В его машине нашли 47 свертков с амфетамином, передает «Интерфакс». 

Правоохранители провели обыски в квартирах задержанных и обнаружили нарколаборатории по производству запрещенных веществ. У них дома нашли химические реактивы, оборудование, инструменты для производства наркотиков.

Сейчас подозреваемых арестовали, в отношении них завели уголовные дела. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #наркотики

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