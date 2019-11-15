Сочи готовится принять на новогодние праздники не менее 365 тысяч человек. Ожидается полная загрузка отелей. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Безусловно, максимальное количество гостей мы ожидаем в период новогодних каникул — минимум 365 тыс. человек. Загрузка гостиничного фонда в праздничные дни достигнет 90–100%", — сообщил Кондратьев.

Кондратьев сообщил, что курорты уже готовы к приему гостей. Он подчеркнул, что весь сезон для туристов будут проводиться развлекательные мероприятия. В игорной зоне «Красная поляна» в дни новогодних праздников также пройдет ряд бесплатных концертов.

Губернатор региона сообщил, что туристы в новом сезоне смогут приобрести единый ски-пасс, позволяющий горнолыжникам и сноубордистам кататься по одному билету на всех горных курортах — «Розе Хутор», «Газпроме» и на Красной Поляне. Отмечается, что в новом сезоне будет также увеличена зона вечернего катания на два километра.