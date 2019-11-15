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11:44   15 Ноября 2019
Россия

Отели Сочи на новогодних каникулах будут заполнены почти полностью

Отели Сочи на новогодних каникулах будут заполнены почти полностью

Сочи готовится принять на новогодние праздники не менее 365 тысяч человек. Ожидается полная загрузка отелей. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

«Безусловно, максимальное количество гостей мы ожидаем в период новогодних каникул  — минимум 365 тыс. человек. Загрузка гостиничного фонда в праздничные дни достигнет 90–100%", — сообщил Кондратьев.

Кондратьев сообщил, что курорты уже готовы к приему гостей. Он подчеркнул, что весь сезон для туристов будут проводиться развлекательные мероприятия. В игорной зоне «Красная поляна» в дни новогодних праздников также пройдет ряд бесплатных концертов. 

Губернатор региона сообщил, что туристы в новом сезоне смогут приобрести единый ски-пасс, позволяющий горнолыжникам и сноубордистам кататься по одному билету на всех горных курортах — «Розе Хутор», «Газпроме» и на Красной Поляне. Отмечается, что в новом сезоне будет также увеличена зона вечернего катания на два километра. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сочи #отели #общество #новогодние праздники

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