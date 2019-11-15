Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев подписал правила предоставления субсидий по программе «Земский учитель»

Медведев подписал правила предоставления субсидий по программе «Земский учитель»

 Избиение беременной женщины пьяным жителем Москвы попало на видео

Избиение беременной женщины пьяным жителем Москвы попало на видео
Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

 Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко

Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко
Токио намерен продолжать переговоры с Москвой по мирному договору

Токио намерен продолжать переговоры с Москвой по мирному договору

 Жителей Венеции предупредили о новом подъеме уровня воды

Жителей Венеции предупредили о новом подъеме уровня воды
Медведев подписал правила предоставления субсидий по программе «Земский учитель»

Медведев подписал правила предоставления субсидий по программе «Земский учитель»

 Избиение беременной женщины пьяным жителем Москвы попало на видео

Избиение беременной женщины пьяным жителем Москвы попало на видео
Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

 Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко

Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко
Токио намерен продолжать переговоры с Москвой по мирному договору

Токио намерен продолжать переговоры с Москвой по мирному договору

 Жителей Венеции предупредили о новом подъеме уровня воды

Жителей Венеции предупредили о новом подъеме уровня воды
11:29   15 Ноября 2019
Россия

Терминал С откроется в Шереметьево в январе 2020 года

Терминал С откроется в Шереметьево в январе 2020 года

Терминал С откроется в столичном аэропорту Шереметьево в январе 2020 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение аэропорта. 

Известно, что аэропорт получил разрешение от Росавиации на открытие терминала и ввод его в эксплуатацию. Кроме того, разрешение о работе реконструированного терминала выдало Федеральное агентство воздушного транспорта.

Реконструкция терминала велась с апреля 2017 года. После обновления он будет иметь пропускную способность 20 миллионов пассажиров в год.

Ранее сообщалось, что терминал С столичного аэропорта Шереметьево планируют открыть 15 января, в этот же день отправят первые рейсы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #шереметьево #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...