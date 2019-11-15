Терминал С откроется в Шереметьево в январе 2020 года

Терминал С откроется в столичном аэропорту Шереметьево в январе 2020 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение аэропорта.

Известно, что аэропорт получил разрешение от Росавиации на открытие терминала и ввод его в эксплуатацию. Кроме того, разрешение о работе реконструированного терминала выдало Федеральное агентство воздушного транспорта.

Реконструкция терминала велась с апреля 2017 года. После обновления он будет иметь пропускную способность 20 миллионов пассажиров в год.

Ранее сообщалось, что терминал С столичного аэропорта Шереметьево планируют открыть 15 января, в этот же день отправят первые рейсы.