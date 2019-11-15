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11:37   15 Ноября 2019
Россия

Superjob перечислил самые востребованные в 2020 году инженерные вакансии

Superjob перечислил самые востребованные в 2020 году инженерные вакансии

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob перечислили инженерные вакансии, которые могут стать наиболее востребованными в 2020 году. Среди них — инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, главные инженеры, а также инженеры по робототехническим установкам. 

«Возросшие требования к реализации конструкторских проектов способствуют увеличению спроса на инженеров-конструкторов. Конкурс здесь составляет 16 соискателей на вакансию. Средняя зарплата в Москве 65000–75000 рублей», — отмечает портал. 

Рост спроса на инженеров-технологов можно объяснить быстрым развитием производственных предприятий. На высокую зарплату могут рассчитывать опытные специалисты, работающие в области тяжелого и среднего машиностроения, а также в пищевом, химическом и фармацевтическом производстве.

Специалисты Superjob отмечают, что в связи с развитием технологий и робототехники в следующем году может возрасти спрос на вакансии  инженера-робототехника. Зарплатная вилка — 80000–100000 рублей.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #инженер #вакансии

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