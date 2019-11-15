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11:47   15 Ноября 2019
Россия

Порт Посьет переходит на полностью беспыльную технологию перевалки угля

Порт Посьет переходит на полностью беспыльную технологию перевалки угля

Торговый порт Посьет, который расположен на побережье Японского моря, южнее Владивостока в одноименном заливе, планирует в 2021 году перейти на полностью беспыльную технологию перевалки угля. Об этом сообщил представитель гавани, которая обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Специалисты порта проектируют размещение на причале автоматизированной судопогрузочной машины с выдвижной стрелой, чтобы перемещать уголь по крытым конвейерным лентам напрямую в трюм судна​​​. Мощность машины — до трех тысяч тонн в час. Это замыкающая операция в процессе перемещения угля.

Когда специалисты введут в эксплуатацию данное оборудование, тогда порт перейдет на полностью беспыльную технологию перевалки. Запуск новой машины запланировали на 2021 год.

Модернизация позволила уже перевести производственные операции порта в защищенный от пыления режим — загружают уголь вагоноопрокидывателями в закрытом здании, которое оснастили системой аспирации, поэтому уголь не попадет в атмосферу. Конвейерное оборудование закрыли специальными кожухами.

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Автор: Анатолий Кубарев
#приморье #общество #порт #уголь

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