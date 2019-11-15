Порт Посьет переходит на полностью беспыльную технологию перевалки угля

Торговый порт Посьет, который расположен на побережье Японского моря, южнее Владивостока в одноименном заливе, планирует в 2021 году перейти на полностью беспыльную технологию перевалки угля. Об этом сообщил представитель гавани, которая обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Специалисты порта проектируют размещение на причале автоматизированной судопогрузочной машины с выдвижной стрелой, чтобы перемещать уголь по крытым конвейерным лентам напрямую в трюм судна​​​. Мощность машины — до трех тысяч тонн в час. Это замыкающая операция в процессе перемещения угля.

Когда специалисты введут в эксплуатацию данное оборудование, тогда порт перейдет на полностью беспыльную технологию перевалки. Запуск новой машины запланировали на 2021 год.

Модернизация позволила уже перевести производственные операции порта в защищенный от пыления режим — загружают уголь вагоноопрокидывателями в закрытом здании, которое оснастили системой аспирации, поэтому уголь не попадет в атмосферу. Конвейерное оборудование закрыли специальными кожухами.