Более 21 тысячи билетов на поезда в Крым раскупили за неделю с начала старта продаж. Как сообщает «Крымская железная дорога», всего продано 21,7 тысячи билетов с 8 ноября.

За первые сутки пассажиры приобрели пять тысяч билетов. Перевозки из Москвы и Санкт-Петербурга на полуостров стартуют в 20-х числах декабря 2019 года. Поезда пойдут по новому мосту через Кереченский пролив, который соединяет Крым с материковой частью России.

Билеты продают не только в железнодорожных кассах России, но и при помощи приложения для смартфонов «ГСЭ Билеты», а также на сайте «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ, Москва), именно эта компания является оператором перевозок.

К слову, в компании отметили, что в 2020 году планируют запустить поезда в Крым из Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга. Конкретные даты пока не называются.