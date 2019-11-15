Медведев подписал правила предоставления субсидий по программе «Земский учитель»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал в пятницу постановление о порядке предоставления регионам средств на выплаты учителям, переехавшим для работы в населенные пункты, население которых не превышает 50 тысяч человек.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства.

Постановление гласит, что по программе «Земский учитель» педагоги, переехавшие на работу в населенные пункты, где проживает не более 50 тысяч человек имею право на получение единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей. Основанием для выплаты субсидии будут служить: соглашение между Министерством просвещения и высшим исполнительным органом власти субъекта Федерации, трудовой договор заключенный с образовательным учреждением и договор о предоставлении выплаты.

По итогам года уполномоченные органы будут обязаны предоставить в Минпросвещения отчет об использовании субсидии не позднее 20 января следующего за отчетным года.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, на 2020 год в проекте федерального бюджета на программу «Земский учитель» запланировано выделить 1,47 миллиарда рублей.