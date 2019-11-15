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 Жителей Венеции предупредили о новом подъеме уровня воды

Жителей Венеции предупредили о новом подъеме уровня воды
11:09   15 Ноября 2019
Весь мир

Жителей Венеции предупредили о новом подъеме уровня воды

Жителей Венеции предупредили о новом подъеме уровня воды

Подъем воды до 150 сантиметров над уровнем моря ожидается в Венеции в пятницу, 15 ноября. При этом критическая отметка — 130 сантиметров.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро призвал жителей и гостей города без необходимости не выходить на улицу.

В четверг, 14 ноября, уровень воды в черте города поднимался до отметки 125 сантиметров. Власти объявили красный уровень погодной опасности в области Венето. В 30 городах отменили занятия в школах. Также синоптики предупредили о сильных снегопадах в Пьемонте, Ломбардии, Венето и Трентино-Альто-Адидже. Местами может выпасть до 70 сантиметров снега.

13 ноября в Венеции уровень воды достиг почти 190 сантиметров. Более 80 процентов города, включая центральную площадь Святого Марка, было затоплено. 

Ущерб от наводнения может достигнуть миллиарда евро. Власти Италии объявили режим ЧП и выделили 20 миллионов евро на первоначальную ликвидацию последствий бедствия.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #наводнение #венеция

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