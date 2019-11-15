Жителей Венеции предупредили о новом подъеме уровня воды
Подъем воды до 150 сантиметров над уровнем моря ожидается в Венеции в пятницу, 15 ноября. При этом критическая отметка — 130 сантиметров.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро призвал жителей и гостей города без необходимости не выходить на улицу.
В четверг, 14 ноября, уровень воды в черте города поднимался до отметки 125 сантиметров. Власти объявили красный уровень погодной опасности в области Венето. В 30 городах отменили занятия в школах. Также синоптики предупредили о сильных снегопадах в Пьемонте, Ломбардии, Венето и Трентино-Альто-Адидже. Местами может выпасть до 70 сантиметров снега.
13 ноября в Венеции уровень воды достиг почти 190 сантиметров. Более 80 процентов города, включая центральную площадь Святого Марка, было затоплено.
As we went to leave our hotel room to continue our flood coverage, confronted by this. @CGTNOfficial #veniceflooding #Venezia #VeniceFloods pic.twitter.com/rxH93z1zYN— Danielle Robertson (@Danielle_Rob) November 15, 2019
Ущерб от наводнения может достигнуть миллиарда евро. Власти Италии объявили режим ЧП и выделили 20 миллионов евро на первоначальную ликвидацию последствий бедствия.