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10:57   15 Ноября 2019
Россия

Отряд спецназа ФСИН проводит тренировки с новым оборудованием

Отряд спецназа ФСИН проводит тренировки с новым оборудованием

Отряд московского спецназа ФСИН «Сатурн» проводит тренировки с новым оборудованием. Как сообщил командир подразделения подполковник Борис Николаев, в ходе тренировок бойцы используют охолощенное боевое оружие и специальные датчики, расположенные на автоматах и на самих сотрудниках.

По словам Николаева, бойцы работают с холостыми патронами на охолощенном оружии, то есть фактически проводят аналогичные манипуляции, которые ведутся и с боевым оружием. На каждом бойце висят датчики, при этом отряд не пользуется оборудованием для страйкбола и пейнтбола, как делают это другие подразделения, передают РИА Новости. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #тренировка #фсин

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