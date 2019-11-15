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10:50   15 Ноября 2019
Россия

Историк-расчленитель Соколов отказался подписать жалобу защиты на свой арест

Историк-расчленитель Соколов отказался подписать жалобу защиты на свой арест

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПБГУ Анастасии Ещенко историк Олег Соколов не подписал апелляционную жалобу своей защиты на постановление Октябрьского суда о заключении его под стражу. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает ТАСС. 

По словам адвоката бывшего доцента СПБГУ Александра Почуева, Соколов ранее попросил для себя «самую жесткую меру». Однако защита ученого подала апелляционную жалобу, в котором просит смягчить меру пресечения на домашний арест. 

«Он не подписал апелляционную жалобу, но защита обладает полными правами [ее подать — ред]. Этот вопрос он оставил на усмотрение защиты», — сказал Почуев.

Ранее в Петербурге Соколов застрелил свою 24-летнюю возлюбленную Анастасию Ещенко. Затем он решил избавиться от тела и расчленил ее. Утром петербуржцы вытащили пьяного профессора из реки Мойки с обморожением. При себе у историка находился рюкзак, в котором лежал травматический пистолет и отрубленные женские руки. Позже полиция нашла в квартире Соколова остальные части тела девушки. Бывший доцент СПБГУ признался в убийстве. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #санкт-петербург #убийство #общество #соколов #спбгу

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