Школьный автобус попал в аварию в Гусь-Хрустальном

Дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и частного легкового автомобиля произошло в пятницу во Владимирской области в городе Гусь-Хрустальный.

Как сообщают региональные экстренные службы, в результате столкновения пострадали семь человек, в том числе шестеро детей, ехавших в автобусе.

«В результате столкновения школьного автобуса и легковушки в деревне Курлово пострадали семь человек, в том числе шесть детей», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что всего в школьном автобусе в момент аварии находились восемь ребят. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.