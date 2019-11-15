Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей

Проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает на 10 рублей, информацию подтвердила пресс-служба вице-губернатора Эдуарда Батанова. Решение о повышении было принято в Смольном в четверг, 14 ноября.

Сообщается, что стоимость проезда повышается с начала 2020 года. Так, разовая поездка в метро будет стоить 55 рублей вместо нынешних 45, а за проезд в наземном транспорте придется заплатить не 40, а 50 рублей. По проездным билетам стоимость поездок поднимется на четыре процента, передает «Интерфакс».

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что властям не удастся избежать увеличения платы за проезд в общественном транспорте. При этом он отметил, что повысится и качество обслуживания.