Около 300 тысяч домов во Франции остались без света из-за снегопада

Около 300 тысяч домов во Франции оказались без электричества из-за сильного снегопада. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Сбои электроснабжения связаны с обрывами ЛЭП из-за падения деревьев, которые не выдержали тяжесть снега. В департаменте Изер упавшее дерево убило автомобилиста.

Представитель французской компании электроснабжения Enedis назвал ситуацию исключительной, поскольку снег выпал сконцентрировано на одной территории: в департаментах Дром, Рона, Ардеш и Изер. Он добавил, что снег налипает на проводах, а это может привести к коротким замыканиям.

Власти объявили в семи департаментах региона оранжевый уровень угрозы.