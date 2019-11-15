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10:43   15 Ноября 2019
Весь мир

Около 300 тысяч домов во Франции остались без света из-за снегопада

Около 300 тысяч домов во Франции остались без света из-за снегопада

Около 300 тысяч домов во Франции оказались без электричества из-за сильного снегопада. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Сбои электроснабжения связаны с обрывами ЛЭП из-за падения деревьев, которые не выдержали тяжесть снега. В департаменте Изер упавшее дерево убило автомобилиста.

Представитель французской компании электроснабжения Enedis назвал ситуацию исключительной, поскольку снег выпал сконцентрировано на одной территории: в департаментах Дром, Рона, Ардеш и Изер. Он добавил, что снег налипает на проводах, а это может привести к коротким замыканиям.

Власти объявили в семи департаментах региона оранжевый уровень угрозы.

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Автор: Виктория Разумовская
#франция #общество #снегопад

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