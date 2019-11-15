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10:28   15 Ноября 2019
Россия

Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба

Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба

Мэр Улан-Удэ уволил главу комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Анастасию Кузовлеву, когда узнал о нелегальной игровом клубе, который работал в здании культурно-спортивного комплекса. Об этом в пятницу, 15 ноября, он написал на своей странице в Facebook. 

Шутенков на своей странице в социальной сети Facebook написал, что ему поступила информация об игровом клубе в культурно-спортивном комплексе.

«Решение — освободить от занимаемой должности директора МУП «КСК ЗММК» и председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации города Улан-Удэ А. Кузовлеву», — написал он.

Он также подчеркнул, что будут проведена проверка использования всех помещений спортивного комплекса. По его словам, директором КСК назначат зампредседателя комитета по социальной и молодежной политике Юрия Сибирякова. 

Известно, что Кузовлева вместе с директором КСК написали заявления об увольнении по собственному желанию.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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