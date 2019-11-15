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 Военная полиция взяла под охрану аэропорт на севере Сирии, брошенный американцами

Военная полиция взяла под охрану аэропорт на севере Сирии, брошенный американцами
10:16   15 Ноября 2019
Россия

Спасатели прекратили поиски в районе прорыва дамбы в Красноярском крае из-за морозов

Спасатели прекратили поиски в районе прорыва дамбы в Красноярском крае из-за морозов

Поисково-спасательная операция в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае, где 19 октября прорвало дамбу золотодобывающего предприятия «Сисим», прекращена из-за наступивших морозов. 

Температура воздуха там составляет минус 27 градусов. Синоптики прогнозируют еще большее похолодание в ближайшие дни.

«Из-за морозов активная поисковая спасательная операция прекращена, федеральные и региональные силы спасателей возвращены к местам дислокации», — сказал представитель регионального главка МЧС.

Он не отметил, возобновят ли работы, если потеплеет, но добавил, что, если потребуется, спасатели готовы вернуться в зону поиска.

Напомним, ЧП произошло 19 октября. В результате погибли 17 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Вода смыла два рабочих общежития временного типа. Следствие считает, что причиной случившегося стали нарушения при ведении золотодобычи.

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Автор: Виктория Разумовская
#дамба #общество #красноярский край

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