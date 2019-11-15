Спасатели прекратили поиски в районе прорыва дамбы в Красноярском крае из-за морозов
Поисково-спасательная операция в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае, где 19 октября прорвало дамбу золотодобывающего предприятия «Сисим», прекращена из-за наступивших морозов.
Температура воздуха там составляет минус 27 градусов. Синоптики прогнозируют еще большее похолодание в ближайшие дни.
«Из-за морозов активная поисковая спасательная операция прекращена, федеральные и региональные силы спасателей возвращены к местам дислокации», — сказал представитель регионального главка МЧС.
Он не отметил, возобновят ли работы, если потеплеет, но добавил, что, если потребуется, спасатели готовы вернуться в зону поиска.
Напомним, ЧП произошло 19 октября. В результате погибли 17 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Вода смыла два рабочих общежития временного типа. Следствие считает, что причиной случившегося стали нарушения при ведении золотодобычи.