Спасатели прекратили поиски в районе прорыва дамбы в Красноярском крае из-за морозов

Поисково-спасательная операция в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае, где 19 октября прорвало дамбу золотодобывающего предприятия «Сисим», прекращена из-за наступивших морозов.

Температура воздуха там составляет минус 27 градусов. Синоптики прогнозируют еще большее похолодание в ближайшие дни.

«Из-за морозов активная поисковая спасательная операция прекращена, федеральные и региональные силы спасателей возвращены к местам дислокации», — сказал представитель регионального главка МЧС.

Он не отметил, возобновят ли работы, если потеплеет, но добавил, что, если потребуется, спасатели готовы вернуться в зону поиска.

Напомним, ЧП произошло 19 октября. В результате погибли 17 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Вода смыла два рабочих общежития временного типа. Следствие считает, что причиной случившегося стали нарушения при ведении золотодобычи.