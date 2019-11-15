Госдеп США голословно обвинил Россию в «использовании» ситуации в Ливии — эксперт

Госдеп США голословно обвинил Россию в «использовании» ситуации в Ливии, заявив, что РФ имеет в стране некие собственные интересы, считает кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. По словам эксперта, сами же США заинтересованы в конфликте в Ливии и сотрудничают с террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Бредихин отмечает, что ПНС Ливии вполне может быть полезен Вашингтону для того, чтобы США могли без всякой борьбы захватить ресурсы, в том числе нефть. Кроме того, ПНС Ливии могут помочь Вашингтону с продажей наркотиков и торговлей людьми на территории страны.

«Власти США вполне могут стать основателями «Международного террористического альянса», который займется контролем пространства от Севера Африки до границы с Китаем», — передает слова Антона Бредихина Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее Госдеп США заявил, что Россия якобы использует конфликт в Ливии в собственных интересах, при этом никаких доказательств приведено не было и пояснений не дано.

Боестолкновения в Ливии продолжаются из-за провокаций террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС). В результате их действий страдают мирные жители и военные Ливийской национальной армии (ЛНА), которые ведут в стране контртеррористическую операцию против представителей ПНС Ливии.

ПНС связаны с террористами ИГ* (запрещено в РФ) и другими группировками, они захватили границу Ливии и несколько поселков на западе страны.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.