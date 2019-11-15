Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей

Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей

 Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба

Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба
Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

 Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко

Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко
Около 300 тысяч домов во Франции остались без света из-за снегопада

Около 300 тысяч домов во Франции остались без света из-за снегопада

 Военная полиция взяла под охрану аэропорт на севере Сирии, брошенный американцами

Военная полиция взяла под охрану аэропорт на севере Сирии, брошенный американцами
Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей

Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей

 Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба

Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба
Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

 Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко

Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко
Около 300 тысяч домов во Франции остались без света из-за снегопада

Около 300 тысяч домов во Франции остались без света из-за снегопада

 Военная полиция взяла под охрану аэропорт на севере Сирии, брошенный американцами

Военная полиция взяла под охрану аэропорт на севере Сирии, брошенный американцами
10:11   15 Ноября 2019
Весь мир

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которых ранее обвинили в шпионаже. Об этом в пятницу, 15 ноября, сказано на сайте главы Литовской Леспублики. 

«Николай Филипченко освобожден от отбывания остатка срока наказания по статье 79 (2) Уголовного кодекса Литовской Республики… Сергей Моисеенко освобожден от отбывания остатка срока наказания по статье 79 (2) Уголовного кодекса Литовской Республики», — сказано в документе на сайте литовского лидера. 

Отмечается, что Науседа помиловал двух россиян в соответствии с рекомендацией Комиссии по помилованиям.

Напомним, Филипченко задержали в транзитном поезде в ходе поездки через республику из Калининградской области в Белоруссию. Как считает прокуратура, он состоят в организованной группе, которая якобы пыталась завербовать жителей Литвы. Два года назад суд Вильнюса приговорил его к десяти годам лишения свободы. 

Правоохранительные органы Литвы обвинили россиянина и литовского гражданина Пущина в 2014 году в шпионаже. По утверждению следствия, военнослужащий Пущин в 2012-2014 годах якобы собирал секретную информалицию о литовской армии, действиях воздушной миссии НАТО и военных учениях для российской разведки. Кроме этого, Пущина обвинили в передаче копий секретных документов Минобороны Литвы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #литва #шпионаж #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...