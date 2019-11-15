Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которых ранее обвинили в шпионаже. Об этом в пятницу, 15 ноября, сказано на сайте главы Литовской Леспублики.

«Николай Филипченко освобожден от отбывания остатка срока наказания по статье 79 (2) Уголовного кодекса Литовской Республики… Сергей Моисеенко освобожден от отбывания остатка срока наказания по статье 79 (2) Уголовного кодекса Литовской Республики», — сказано в документе на сайте литовского лидера.

Отмечается, что Науседа помиловал двух россиян в соответствии с рекомендацией Комиссии по помилованиям.

Напомним, Филипченко задержали в транзитном поезде в ходе поездки через республику из Калининградской области в Белоруссию. Как считает прокуратура, он состоят в организованной группе, которая якобы пыталась завербовать жителей Литвы. Два года назад суд Вильнюса приговорил его к десяти годам лишения свободы.

Правоохранительные органы Литвы обвинили россиянина и литовского гражданина Пущина в 2014 году в шпионаже. По утверждению следствия, военнослужащий Пущин в 2012-2014 годах якобы собирал секретную информалицию о литовской армии, действиях воздушной миссии НАТО и военных учениях для российской разведки. Кроме этого, Пущина обвинили в передаче копий секретных документов Минобороны Литвы.