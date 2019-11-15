Потерявшуюся несколько дней назад в Крыму пятилетнюю девочку нашли мертвой. Она была закопана в канаве. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Раздольненского района Андрея Захароваю

По словам Захарова, личность ребенка опознали.

«Девочку нашли, к сожалению, неживую, закопанной в канаве. Ее опознали», — сказал он.

По данным РИА Новости, в убийстве девочке подозревают отчима. Мужчину уже задержали правоохранительные органы. В ходе допроса он дал признательные показания в совершении убийства ребенка, изложив обстоятельства того страшного дня. Затем он показал конкретное место, где скрыл тело девочки.

Мужчина после совершения преступления вывез из дома тело падчерицы, спрятав его недалеко от места жительства. Далее, чтобы создать себе алиби, забрал документы детей из детского сада и попытался уехать с младшим сыном в соседнее государство, но ему это не удалось. Вернувшись домой, он заявил в полицию об исчезновении девочки.

В среду стало известно, что девочка 2013 года рождения ушла из дома в селе Кропоткино Раздольненского района и не вернулась. По словам отца ребенка, он уехал по делам, оставив дочь одну. Когда вернулся домой, то обнаружил, что девочки нигде нет. Поиски по селу не увенчались успехом.

Ранее СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего. Данная статья предполагает до 20 лет лишения свободы.