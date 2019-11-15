Военная полиция взяла под охрану аэропорт на севере Сирии, брошенный американцами
Аэродром на севере Сирии поблизости от Кобани, на котором ранее находилась американская военная база, взят под охрану сотрудниками российской военной полиции.
Об этом в пятницу сообщил представителям прессы старший инспектор военной полиции.
В среду, после того, как американские военные в спешке покинули территорию базы, туда были переброшены вертолеты ВКС России. Это было сделано для того, чтобы не дать американцам разрушить взлетно-посадочную полосу, как они это делали, покидая другие аэродромы в Сирии. При этом подразделения военной полиции взяли важный объект под охрану.
«Наше подразделение приступило к охране аэродрома и территории военной базы, организовав патрулирование по периметру и боевое охранение на оборудованных огневых позициях. В настоящее время саперы проверяют объект на отсутствие взрывоопасных предметов, неизвестно, какие ловушки и сюрпризы могли оставить бывшие хозяева», - добавил старший инспектор.
Ранее сирийский правительственные силы взяли под контроль полевой аэродром рядом с населенным Метрас на севере провинции Алеппо. Там также размещалась военная база США. Американцы использовали данный аэродром для снабжения других своих военных баз, а также для поставок военной помощи группировкам так называемой умеренной оппозиции.
Напомним, ранее ИА «Политика сегодня» сообщало, что Вашингтон перебросил несколько тысяч сотрудников частных военных компаний, в том числе связанных с причастной к военным преступлениям в Ираке ЧВК Blackwater, для охраны нефтеносных полей в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.