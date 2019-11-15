Эрдоган тысячу раз прав в том, что курдские радикалы связаны с террористами в Сирии — эксперт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тысячу раз прав в том, что курдские радикалы связаны с террористами в Сирии, заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. В свою очередь курды-террористы связаны с США, так как Вашингтон поставляет им оружие и боеприпасы, уверен эксперт.

По словам военного обозревателя, разведка Турции на протяжении полутора лет знает, что США поставляет оружие курдским радикалам в Сирию. После этого США отвернулись от курдов-террористов, так как они понимают, что им придется пользоваться ресурсами Сирии. Именно поэтому вооруженные курдские формирования стали болью для США, уверен Баранец.

Как отметил эксперт, Турция не имеет претензий к мирным курдам, но курдские радикалы переформировались и стали выдвигать воинственные лозунги,чтобы добиться своей цели и захватить чужие территории.

По мнению эксперта, сейчас США получат доходы с нефтяных полей Сирии, которые они захватили вместе с курдами-радикалами, а затем Вашингтон соберет вещи и покинет территорию.

«Трампу сейчас необходимо не допустить гибели своих солдат по политическим мотивам, тем более, что уже и в Конгрессе США критикуют Трампа за то, что он ведет себя в Сирии как вор», — передает слова Виктора Баранца «НьюИнформ».

22 октября президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали в Сочи меморандум. В документе отражено, что курдские бандформирования должны покинуть эту территорию в течение 150 часов.