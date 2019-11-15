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 Военная полиция взяла под охрану аэропорт на севере Сирии, брошенный американцами

Военная полиция взяла под охрану аэропорт на севере Сирии, брошенный американцами
9:08   15 Ноября 2019
Россия

Airbus A320 задел другой самолет на рулежной полосе в аэропорту Москвы

Airbus A320 задел другой самолет на рулежной полосе в аэропорту Москвы

Airbus A320 задел другой самолет на рулежной полосе в столичном аэропорту Шереметьево. Известно, что А320 прибыл в Москву из Минска. 

В результате столкновения самолеты получили незначительные повреждения, ни члены экипажей, ни пассажиры не пострадали, передает Федеральное агентство новостей (ФАН)

Ранее самолет, который летел из Челябинска в Сочи, вынужден был совершить посадку в Самаре. Причиной стала пассажирка, которая спряталась в туалете и решила покурить. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #чп #шереметьево #airbus a320

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