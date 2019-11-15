Airbus A320 задел другой самолет на рулежной полосе в аэропорту Москвы

Airbus A320 задел другой самолет на рулежной полосе в столичном аэропорту Шереметьево. Известно, что А320 прибыл в Москву из Минска.

В результате столкновения самолеты получили незначительные повреждения, ни члены экипажей, ни пассажиры не пострадали, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее самолет, который летел из Челябинска в Сочи, вынужден был совершить посадку в Самаре. Причиной стала пассажирка, которая спряталась в туалете и решила покурить.