Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей

Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей

 Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба

Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба
Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

 Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко

Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко
Около 300 тысяч домов во Франции остались без света из-за снегопада

Около 300 тысяч домов во Франции остались без света из-за снегопада

 Военная полиция взяла под охрану аэропорт на севере Сирии, брошенный американцами

Военная полиция взяла под охрану аэропорт на севере Сирии, брошенный американцами
Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей

Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей

 Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба

Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба
Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

 Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко

Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко
Около 300 тысяч домов во Франции остались без света из-за снегопада

Около 300 тысяч домов во Франции остались без света из-за снегопада

 Военная полиция взяла под охрану аэропорт на севере Сирии, брошенный американцами

Военная полиция взяла под охрану аэропорт на севере Сирии, брошенный американцами
9:16   15 Ноября 2019
Весь мир

Армия Турции выбила курдских боевиков из сирийского Аль-Ариша

Армия Турции выбила курдских боевиков из сирийского Аль-Ариша

Турецкая армия вместе с протурецкими сирийскими силами убрали курдов из бандформирований из населенного пункта Аль-Ариш, сообщает в пятницу, 15 ноября, Федеральное агентство новостей, ссылаясь на военный источник в Сирии Ахмада Марзука

В минувшие дни военные международной коалиции допрашивают боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а также «жен ИГИЛ», которые содержатся в лагерях беженцев на территории провинции Хасака, до сих пор подконтрольной курдским боевикам. При это новостной источник в Twitter @EuphratesPost не уточняет, какую именно информацию хотят получить военные США.

Между тем, в провинции Ракка серьезно пострадал маленький ребенок, собиравший металлолом. Он получил тяжелые ранения в результате взрыва в одном из полуразрушенных домов региона. Что касается провинции Идлиб, там до сих пор продолжается противостояние между САА и боевиками, связанными с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам». Террористы устроили обстрел при помощи тяжелой артиллерии, под который попали местные жители поселка Аль-Вейбда.

Боевые вертолеты и самолеты ВВС международной коалиции во главе с США замечены в северных районах сирийской провинции Дейр-эз-Зор, а в провинции Алеппо были обнаружены три неопознанных тела на фермах к северу от города Африн. Никаких подробностей по находке пока нет.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #турция #политика #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...