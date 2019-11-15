Армия Турции выбила курдских боевиков из сирийского Аль-Ариша

Турецкая армия вместе с протурецкими сирийскими силами убрали курдов из бандформирований из населенного пункта Аль-Ариш, сообщает в пятницу, 15 ноября, Федеральное агентство новостей, ссылаясь на военный источник в Сирии Ахмада Марзука.

В минувшие дни военные международной коалиции допрашивают боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а также «жен ИГИЛ», которые содержатся в лагерях беженцев на территории провинции Хасака, до сих пор подконтрольной курдским боевикам. При это новостной источник в Twitter @EuphratesPost не уточняет, какую именно информацию хотят получить военные США.

Между тем, в провинции Ракка серьезно пострадал маленький ребенок, собиравший металлолом. Он получил тяжелые ранения в результате взрыва в одном из полуразрушенных домов региона. Что касается провинции Идлиб, там до сих пор продолжается противостояние между САА и боевиками, связанными с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам». Террористы устроили обстрел при помощи тяжелой артиллерии, под который попали местные жители поселка Аль-Вейбда.

Боевые вертолеты и самолеты ВВС международной коалиции во главе с США замечены в северных районах сирийской провинции Дейр-эз-Зор, а в провинции Алеппо были обнаружены три неопознанных тела на фермах к северу от города Африн. Никаких подробностей по находке пока нет.