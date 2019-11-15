Москвичи смогут оплатить проезд в метро через приложение Mir Pay. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что пассажиры московской подземки смогут оплатить проезд через терминалы турникетов, используя мобильный сервис Mir Pay.

«До конца года к нему подключат терминалы устройств на всех станциях подземки», — информирует мэрия Москвы.

Для оплаты поездки в метро через приложение нужно будет приложить смартфон с функцией NFC к терминалу на турникете.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Лискутова, специалисты уже начали тестировать поддерживающее работу платежного приложения ПО. К конце текущего года турникеты всех станций смогут принимать оплату проезда при помощи гаджетов, на которых установлены мобильные системы Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay или Mir Pay.

Терминалы, на которых предусмотрена функция оплаты бесконтактных платежей, обычно установлены на турникетах с разных сторон ряда. Это сделано для того, чтобы пассажирам было легче их найти. Они расположены на всех станциях метро и МЦК.

Стоимость проезда в метро и наземном общественном транспорте по банковской карте составляет 42 рубля, напоминают на сайте мэрии.