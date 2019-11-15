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8:12   15 Ноября 2019
Весь мир

Турция показала свою независимость от США, вернув письмо о курдских боевиках - эксперт

Турция показала свою независимость от США, вернув письмо о курдских боевиках - эксперт

Член российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Владимир Орлов прокомментировал решение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вернуть президенту США Дональду Трампу письмо, в котором Вашингтон в грубой форме посоветовал Анкаре отказаться от операции против курдских боевиков.

В интервью «ПолитРоссии» он выразил мнение, что Эрдоган, возвращая скандальное письмо, показал мировой общественности свою независимую политику. По его словам, Турция показала, что ее не пугают угрозы США, и что Анкара не потерпит диктатуры и «столь оскорбительного тона» от Белого дома.

«У Вашингтона не получится запугать Турцию, чтобы защитить от нее курдские банды», - заявил Орлов.

Он выразил уверенность, что Турция продолжит продвигать подобную политику в будущем. В связи с этим можно констатировать, что Анкара будет продвигать свою политику по Сирии.

Также собеседник издания отметил, что на фоне ситуации в Сирии инцидент с письмом Трампа не повлияет на ситуацию в регионе: США продолжат удерживать сирийские месторождения, а также сотрудничать с курдскими бандитами.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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