Высадка российского десанта на брошенной американской базе в Сирии попала на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры взятия под охрану российской военной полицией аэродрома на севере Сирии, где ранее была американская база.

В видео запечатлен момент высадки военных и их приземление на аэродроме десантно-штурмовых Ми-35. Также на кадрах показаны личные вещи и инвентарь, оставленные американскими военными в спешке, а также инфраструктура базы, включая казарму и импровизированный тренажерный зал.

Ранее полевой аэродром на севере провинции Алеппо перешел под контроль Дамаска. Около грунтовой взлетной полосы размещалась военная база США. Американская сторона использовала его для снабжения своих баз и курдских боевиков.

Военные США в среду спешно покинули базу. Вертолеты ВКС РФ были оперативно переброшены на аэродром, чтобы предыдущие хозяева не могли нанести ущерб взлетно-посадочной полосе. На земле важный объект был взят военной полицией под охрану.

Ранее ФАН сообщал, что США отправили в Сирию не менее 2,5 тысяч наемников из частной военной компании, ранее известной как Blackwater, которая напрямую сотрудничает с американским военным контингентом, оставленным удерживать захваченную сирийскую нефть.