Сирийская армия развивает наступление в Идлибе

Сирийская армия продвигается на юге Идлиба, сообщает в материале по итогам минувших суток военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

По последним данным, ВКС РФ вместе с ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположениям боевиков на юге Идлиба и в Латакии.

Сирийская арабская армия и союзные силы продолжают продвигаться на северо-запад от поселка Аль-Хувейн. Военные обстреливают линии обороны боевиков в Идлибе.

Курдские бандформирования обменялись под Манбиджем с протурецкими боевиками ударами. Также они отбиваются от протурецких бойцов в Хасаке и обстреляли в Дейр-эз-Зоре обстреляли речную переправу.

Турецкие военные заняли участок трассы М-4 на севере Хасаки, перерезав пути сообщения курдских боевиков, а также нанесли авиаудары по укрепления курдских радикалов. Также они потеряли 13 человек при взрыве штаб-квартиры.

ИГ* совершило серию нападений на курдских курдских радикалов на востоке провинции Дейр-эз-Зор В свою очередь беовики «Хайят Тахрир аш-Шам»** были выбиты из поселков Любида и Вабда на юге провинции Идлиб. Они обмениваются ударами сирийской армией в Латакии.