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 Россия нарастит число запусков ракет «Союз»

Россия нарастит число запусков ракет «Союз»
6:26   15 Ноября 2019
Весь мир

Россия нарастит число запусков ракет «Союз»

Россия нарастит число запусков ракет «Союз»

Россия намерена в 2020 году нарастить число пусков ракет семейства «Союз», сообщил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов

За текущий год было проведено 14 пусков ракет семейства «Союз». До конца года планируется еще несколько стартов.

Баранов сообщил РИА «Новости», что на следующий год запланировано проведение около двадцати пусков. По его словам, если ничего не помешает регулярным запускам космических аппаратов компании OneWeb, то суммарно их может получиться больше.

По его словам, на космодроме Куру планируется провести от двух до четырех стартов. Четыре запуска спутников OneWeb будут произведены с космодрома Восточный, не считая возможных запусков по Федеральной космической программе. Ожидается, что остальные пуски «Союзов» пройдут с Байконура.

Подготовка к пусковой кампании а Восточном состоится в ближайшее время. Баранов отметил, что железнодорожный состав с тремя ракетами в ближайшие три недели уйдет на Восточный.

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Автор: Олег Королев
#байконур #союз

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