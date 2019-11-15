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США держат курдских боевиков в Сирии на «финансовом поводке» - эксперт

 Сирийская армия нанесла авиаудары по объектам боевиков в Латакии

Сирийская армия нанесла авиаудары по объектам боевиков в Латакии
5:31   15 Ноября 2019
Весь мир

США держат курдских боевиков в Сирии на «финансовом поводке» - эксперт

США держат курдских боевиков в Сирии на «финансовом поводке» - эксперт

США держат курдских боевиков «на поводке», боясь утратить свое влияние в Сирии. Об этом заявил в интервью ИА «Слово и дело» эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.

По его словам, на данный момент на северо-востоке Сирии США пытаются сохранить свой военный контингент и «финансовый поводок» для курдских боевиков. Эксперт отмечает, что об идеологическом влиянии речи не идет - это только лишь «попытка не дать курдам сбежать вместе с нефтью».

Николайчук отметил, что в связи с этим возникают различные ситуации, которые пытаются уладить российские дипломаты и российская военная полиция, которые занимаются в Сирии умиротворением и приведением жизни населения в нормальное состояние.

По его словам, США ведут в Сирии сложные политические игры.

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды

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