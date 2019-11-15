Сирийская армия нанесла авиаудары по объектам боевиков в Латакии

Сирийские ВВС нанесли точечные удары по опорным пунктам боевиков на северо-востоке Латакии. Об этом сообщает в ежедневной сводке военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Самолеты ВВС Сирии совершили боевой вылет в район города Кабана, находящегося на высотах Курдских гор. Они сбросили бомбы на укрепления боевиков террористических группировок «Тахрир аш-Шам»** и союзной ей «Исламской партии Туркестана»***.

В свою очередь армия Сирии и ее союзники разместили свои силы на севере Хасаки, в Латакии. По неподтвержденным данным, они понесли потери, когда прочесывали старую часть города Алеппо.

Группировка «Тахрир аш-Шам»** заявила, что боевикам группировки удалось убить нескольких сирийских военнослужащих. Информация об этом не подтверждена сирийской армией.

Курдские боевики обмениваются ударами с протурецкими группировками на севере провинции Хасака. Также отмечается, что они задержали несколько «жен ИГ*», которые сбежали из здания «Аль-Хол».

Турецкие ВС на севере Хасаки обмениваются ударами с курдскими боевиками из SDF.

*ИГ - террористичекая организация, запрещена в РФ.

**Тахрир аш-Шам - коалиция группировок, возглавляемая боевиками запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра».

***«Исламская партия Туркестана» - террористическая организация, запрещена судом в РФ в 2003 году.