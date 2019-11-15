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4:44   15 Ноября 2019
Весь мир

Эво Моралес назвал условия своего возвращения в Боливию

Эво Моралес назвал условия своего возвращения в Боливию

Бывший президент Боливии Эво Моралес сообщил, что вернется на родину в случае, если парламент не утвердит его прошения об отставке. Об этом он сообщил газете Universal.

Моралес заявил, что его заявление об отставке, направленное воскресенье, находится в законодательной ассамблее. По его словам, если она не примет прошение, то он возвратится в страну.

Экс-президент страны заявил, что чувствует, что способен успокоить боливийское общество. По его словам, нельзя в Боливию принести мир оружием, как это делается сейчас.

Моралес уверен, что мир в страну принесет диалог с участием стран-посредников, ООН и католической церкви.

На прошедших 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу в первом туре, но его основной оппозиционный соперник Карлос Меса не признал результатов. После этого в крупных городах страны начались акции протеста.

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Автор: Олег Королев
#боливия #эво моралес

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