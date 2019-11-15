Навальный пришел к КПРФ, чтобы выдвинуть на выборы провокаторов без сбора подписей

Бывшие покровители блогера Алексея Навального перестали воспринимать всерьез его деятельность, из-за чего он побежал «договариваться» с представителями КПРФ, «Яблока» и либеральными депутатами. Об этом пишут «Народные новости».

Основатель так называемого ФБК и его соратники во время летней предвыборной кампании не смогли привлечь избирателей. Многие из них оказались замешаны в скандалах с поддельными подписными листами, организовывали незаконные акции в Москве и выступили с рядом иностранцев, которые активно вмешивались в ситуации внутри РФ.

Попытки сторонников Навального усадить своих сообщников на депутатские кресла в Мосгордуме были безуспешными, из-за чего блогер запустил «Умное голосование», где в качестве рекомендуемых кандидатов были предложены члены КПРФ. После того, как 30 коммунистов были избраны муниципальными депутатами, Навальный заявил, что это якобы его заслуга.

Блогер, надеясь на тесное сотрудничество с КПРФ, попросил помощи у Валерия Рашкина. Депутат, который в прошлом отрицал возможность сотрудничества с «белоленточниками», откликнулся - теперь он благодарит Навального за «Умное голосование». В офисе ФБК при обысках также были найдены несколько незаполненных бланков для наблюдателей с подписью коммуниста.

В октябре Навальный отправился в США. После возвращения из Штатов, он встретился с Рашкиным. По данным источника, он передал члену КПРФ некие инструкции от западных кураторов.

В интервью «Народным новостям» общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко отметил, что КПРФ решила скоординироваться с откровенными врагами России, показав свое истинное лицо.

Эксперт отмечает, что данная позиция для коммунистов вполне характерна - они будут с тем, кто им платит. Он отмечает, что Навальному с его провальной позицией приходится искать сторонников не только среди подростков, но и среди взрослых - для этого он покупает политиков месте с их электоратом, чтобы быть с ними в одном блоке.

Макаренко не видит ничего удивительного в таком стечении обстоятельств. По его мнению, союз сторонников Навального и «системщиков» вроде Рашкина демонстрирует антинародность Навального и продажность его «союзников». По его мнению, печально известный блогер хватается за последнюю возможность быть востребованным.

«Человек декларирует, что он выступает за права рабочих, и при этом идет в блок с врагом Отечества, с зарубежным агентом. Навальному же нужно просто доказывать нужность своим хозяевам на Западе», - заявил Макаренко.

В свою очередь экс-юрист ФБК Виталий Серуканов заявил «Народным новостям», что Рашкин искренне верит в «помощь» Навального. Он отметил, что самому блогеру от этого «союза» нужны только финансы и возможность политической легитимации.

«Ситуация говорит о том, что у Навального нет никакой идеологической платформы и программы. Он готов дружить со всеми, кто хоть как-то протянет ему мизинец дружбы или посулит финансовые преференции», - заявил Серуканов.

По словам экс-юриста ФБК, целью Навального является выдвижение своих провокаторов на выборы. Он отмечает, что блогеру тяжело собирать подписи, для чего ему и требуются коммунисты.